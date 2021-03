Terremoto magnitudo 5 | 6 al largo dell' Adriatico

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) Una scossa diè stata avvertita nel centrosud Italia: da Pescara alla Puglia. Secondo le prime rilevazionia Us Geological survey, l’epicentro sarebbe a 63 chilometri da Vieste, nel mare. È stato avvertito anche in Campania, Abruzzo, Molise e in Croazia. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 5.3 e 5.8 ore 14:47 IT del 27-03-2021, incentrale— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2021 DATI #RIVISTI #ML 5.6 ore 14:47 IT del 27-03-2021,Centrale (MARE) Prof=5Km #INGV 26321911https://t.co/h7Og5re5SL— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2021 DATI #RIVISTI #ML 4.1 ore 15:00 IT del 27-03-2021,Centrale (MARE) Prof=10Km #INGV ...