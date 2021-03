Terremoto, in corso le verifiche in Campania per accertare eventuali danni (Di sabato 27 marzo 2021) E’ stata avvertita distintamente anche nei quartieri dell’ area occidentale di Napoli , a Soccavo e Pianura, in alcune zone di Pozzuoli e nell’ area flegrea, la principale delle due scosse di Terremoto registrate nel primo pomeriggio in Adriatico. verifiche sono in corso per accertare eventuali danni ad edifici. Non si segnalano, al momento, danni a persone . L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) E’ stata avvertita distintamente anche nei quartieri dell’ area occidentale di Napoli , a Soccavo e Pianura, in alcune zone di Pozzuoli e nell’ area flegrea, la principale delle due scosse diregistrate nel primo pomeriggio in Adriatico.sono inperad edifici. Non si segnalano, al momento,a persone . L'articolo proviene da Ildenaro.it.

