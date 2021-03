Terremoto, i Vigili Fuoco: Al momento nessuna segnalazione danni (Di sabato 27 marzo 2021) Al momento non c’e’ stata alcuna segnalazione di danni dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 5.6 registrata in mare ad una profondita’ di 5 km in Adriatico centrale. E’ quanto afferma il comando generale dei Vigili del Fuoco sottolineando che alle sale operative non sono arrivate richieste di aiuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Alnon c’e’ stata alcunadidopo la scossa didi magnitudo 5.6 registrata in mare ad una profondita’ di 5 km in Adriatico centrale. E’ quanto afferma il comando generale deidelsottolineando che alle sale operative non sono arrivate richieste di aiuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

