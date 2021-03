Terremoto alle Isole Tremiti | avvertito in più Regioni | magnitudo e reazioni LIVE

(Di sabato 27 marzo 2021) Una scossa dicon epicentro a largo dellespaventa l’Italia: sismaanche in Puglia, Abbruzzo e Lazio Torna a tremare la terra in Italia. Infatti proprio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su Blog.it.

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - rtl1025 : ?? Forte #terremoto di magnitudo 7 e allerta #tsunami in #Giappone. La scossa è stata registrata a nord est di… - nuovaradio1485 : Scossa di #terremoto magnitudo 5.6 rilevata da INGV alle ore 14:47 italiane, profondità 5km, in Adriatico Centrale… - GiuliaS_92 : RT @emergenzavvf: ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazione, al… -

oggi in Adriatico centrale14.47, di magnitudo tra 5.3 e 5.8 secondo la stima provvisoria. E' stata avvertita in molte regioni del Centro Sud, in particolare Puglia, Abruzzo, Campania e ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro)oggi Mar Ionio M 2.8/ Ultime notizie Ingv, trema ...due di notte, infatti, le lancette si sposteranno avanti di esattamente 60 minuti,tre, ...Una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona nel Mar Adriatico, in particolare nel litorale sud, alle 14.48 di oggi 27 marzo. Si tratta di una scossa di magnitudo 5.9 (scesa a 5.4 dopo una ...Una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata ... La scossa è stata avvertita in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle località della costa, intorno alle 14.50, ...