Terremoto Adriatico | dopo la scossa 5 6 oltre 30 repliche

...ed è dovuto alle catene montuose delle Alpi Dinariche che spingono e convergono verso l'e ... "Ilè avvenuto in un'area geologicamente molto complessa, dove la microplacca adriatica ...'Non ci sono evidenze di un innalzamento del livello del mare legato ale quindi al momento non c'è allerta tsunami'', dice il presidente dell'Ingv Carlo DoglioniIsole Tremiti, 27 marzo 2021. Il terremoto sottomarino di magnitudo 5.6 che si è scatenato questo pomeriggio in pieno Adriatico, tra Italia e Croazia, ha spostato grandi masse d’acqua che hanno ...La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15.00, è stata di magnitudo 4.1 ad una ...