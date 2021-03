(Di sabato 27 marzo 2021)ladidi magnitudo 5.6 registrata in mare ad una profondità di cinque chilometri, ci sono state altrre 32in poche ore, tutte nella stessa zona dell’centrale....

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - zazoomblog : Terremoto Adriatico: dopo la scossa 5.6 altre 32 repliche - #Terremoto #Adriatico: #scossa #altre - tavano_anna : RT @DPCgov: #Terremoto #Adriatico centrale: dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento NON risultano danni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Adriatico

Sono due le scosse diregistrate dall'Ingv nel mareattorno alle 15. La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15.00, è stata di ...Dopo il fortenel Mardi magnitudo 5.6 registrato alle 14.47 e a seguire altre tre scosse registrate dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), con epicentro in mare aperto, a ...Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.6 registrata in mare ad una profondità di cinque chilometri, ci sono state altrre 32 repliche in poche ore, tutte ...(Meridiananotizie) Bari, 27 marzo 2021 – Trema mezza Italia. Un terremoto di magnitudo 5.6 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.67, 16.37 ad una profondità di 5 km è stato registrato nel Mar Adria ...