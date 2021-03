Tennistavolo | Paglia Esercito | “Condividere sport tra disabili e normodotati”

Leggi su dire

(Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – “Si può condividere uno sport tra chi è in carrozzina e chi lo pratica con le proprie gambe. Non credo che domani riuscirò a ottenere una singola vittoria, ma sicuramente tornerò a casa contento perché potrò gareggiare di nuovo“. Gianfranco Paglia, Tenente colonnello dell’Esercito, medaglia d’oro al valor militare e consigliere del ministro della Difesa, si racconta alla vigilia delle gare valide per il torneo unico di qualificazione ai campionati italiani di tennistavolo (terza, quinta e sesta categoria maschile e quarta e quinta categoria femminile), in programma domani a Viterbo. Il Tenente colonnello Paglia sarà l’unico atleta con disabilità ad affrontare i normodotati, e parteciperà per il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa di cui è capitano.