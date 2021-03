Tennis | Novak Djokovic | “Comprendo Pospisil Spero i giocatori riconoscano l’importanza di essere uniti”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021), al momento lontano dal campo visto che ha deciso di non giocare al Masters 1000 di Miami, è tornato a esporsi pubblicamente. Il numero 1 del mondo ha scelto Twitter per parlare di tutto quel che è emerso dopo la perdita di controllo in campo del canadese Vasek, che lo ha spalleggiato nella creazione della PTPA, associazionenon riconosciuta dall’ATP e dai contorni tuttora poco chiari. Queste le parole di: “Riguardo ciò che è accaduto, non sono a Miami. Ad ogni modo, Vasekè un mio buon amico, e locon tutto il mio cuore. Isul tour saranno d’accordo sul fatto che lui è uno degli individui con la maggiore integrità, che è preoccupato per la buona salute dei suoi compagni che ...