Tennis: Atp Miami, Sonego al terzo turno

Miami, 27 mar. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego approda al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 4.299.205 dollari). L'azzurro, numero 34 del mondo e 24 del seeding, sconfigge lo statunitense Bjorn Fratangelo, numero 233 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in un'ora e 45 minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

