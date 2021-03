Tennis: Atp Miami, Musetti batte Paire e approda al 3° turno (Di sabato 27 marzo 2021) Miami, 27 mar. – (Adnkronos) – Lorenzo Musetti approda al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 4.299.205 dollari). L’azzurro, numero 94 del mondo, sconfigge il francese Benoit Paire, numero 33 del ranking Atp e 23 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora di gioco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar. – (Adnkronos) – Lorenzoal terzodel torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 4.299.205 dollari). L’azzurro, numero 94 del mondo, sconfigge il francese Benoit, numero 33 del ranking Atp e 23 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora di gioco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

