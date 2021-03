Tecnica MotoGP: le nuove “ali” della Ducati (Di sabato 27 marzo 2021) La MotoGP sarà in parte congelata nei regolamenti, ma la fantasia Tecnica, soprattutto in casa Ducati, non manca mai. Mentre il team ufficiale affronta le sessioni di prove libere, mettendosi in luce soprattutto nel venerdì sera, il reparto ingegneristico è al lavoro per migliorare sempre più la Desmosedici. Nei test di due settimane fa, Jack Miller, Pecco Bagnaia ed il tester Michele Pirro hanno provato una nuova carena che sembra molto interessante, nonché complessa. Osserviamola più da vicino, per cercare di capire quali sono i suoi segreti. Tecnica MotoGP: cosa sta provando la Ducati? Sulle Desmosedici GP21 sono apparse delle carene nuove, le quali presentano un profilo molto più complesso del solito. Nelle zone laterali troviamo due appendici, di cui quella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Lasarà in parte congelata nei regolamenti, ma la fantasia, soprattutto in casa, non manca mai. Mentre il team ufficiale affronta le sessioni di prove libere, mettendosi in luce soprattutto nel venerdì sera, il reparto ingegneristico è al lavoro per migliorare sempre più la Desmosedici. Nei test di due settimane fa, Jack Miller, Pecco Bagnaia ed il tester Michele Pirro hanno provato una nuova carena che sembra molto interessante, nonché complessa. Osserviamola più da vicino, per cercare di capire quali sono i suoi segreti.: cosa sta provando la? Sulle Desmosedici GP21 sono apparse delle carene, le quali presentano un profilo molto più complesso del solito. Nelle zone laterali troviamo due appendici, di cui quella ...

