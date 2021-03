Tecnica MotoGP: come cambia la Suzuki (Di sabato 27 marzo 2021) Squadra che vince, non si cambia. E la Suzuki ha preso in parola o quasi questo detto, presentandosi alla stagione MotoGP 2021 con una moto identica al 2020 nell’impostazione Tecnica. Ma è solo in apparenza, perché in realtà le evoluzioni sulla GSX-RR ci sono, anche se sono minimali. Ciò conferma la volontà da parte di Hamamatsu di evolvere un progetto già vincente, cercando di limarne i punti deboli e mantenersi competitiva. Andiamo a scoprire le novità tecniche della moto campione del mondo in carica. Tecnica MotoGP: quali sono le modifiche sulla Suzuki? Nei test in Qatar la Suzuki ha nascosto il suo reale potenziale, ma non mancano i motivi di frustrazione. L’ultima giornata è andata in malora per una tempesta di sabbia, e non sono mancate le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Squadra che vince, non si. E laha preso in parola o quasi questo detto, presentandosi alla stagione2021 con una moto identica al 2020 nell’impostazione. Ma è solo in apparenza, perché in realtà le evoluzioni sulla GSX-RR ci sono, anche se sono minimali. Ciò conferma la volontà da parte di Hamamatsu di evolvere un progetto già vincente, cercando di limarne i punti deboli e mantenersi competitiva. Andiamo a scoprire le novità tecniche della moto campione del mondo in carica.: quali sono le modifiche sulla? Nei test in Qatar laha nascosto il suo reale potenziale, ma non mancano i motivi di frustrazione. L’ultima giornata è andata in malora per una tempesta di sabbia, e non sono mancate le ...

