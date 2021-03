Taormina Film Fest: in diretta nelle sale siciliane (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo un viaggio lungo sessantasei anni, la nuova edizione del Taormina Film Fest, in programma dal 27 giugno al 3 luglio prossimi, si apre al territorio nel segno dell’inclusione, della condivisione e del sostegno all’industria cinematografica. Quale sarà la location del Taormina Film Fest? Per la prima volta nella sua storia il Festival vivrà in contemporanea nel suggestivo Teatro Antico e nei cinema siciliani, in cui verranno proiettati in diretta alcuni dei Film in concorso, i gala e le cerimonie di apertura e di chiusura. Direttori Artistici “Nei momenti critici, anche sotto il profilo culturale, non bisogna guardare all’oggi, ma immaginare il domani”. Il Teatro Antico “Il nostro avvenire dura già da più di un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo un viaggio lungo sessantasei anni, la nuova edizione del, in programma dal 27 giugno al 3 luglio prossimi, si apre al territorio nel segno dell’inclusione, della condivisione e del sostegno all’industria cinematografica. Quale sarà la location del? Per la prima volta nella sua storia ilival vivrà in contemporanea nel suggestivo Teatro Antico e nei cinema siciliani, in cui verranno proiettati inalcuni deiin concorso, i gala e le cerimonie di apertura e di chiusura. Direttori Artistici “Nei momenti critici, anche sotto il profilo culturale, non bisogna guardare all’oggi, ma immaginare il domani”. Il Teatro Antico “Il nostro avvenire dura già da più di un ...

fainformazione : Taormina Film Fest, in programma dal 27 giugno al 3 luglio prossimi, si apre al territorio nel segno dell'inclusion… - fainfocultura : Taormina Film Fest, in programma dal 27 giugno al 3 luglio prossimi, si apre al territorio nel segno dell'inclusion… - AntonioNaselli : Taormina Film Fest, film in concorso proiettati nei cinema - tempostretto : Un nuovo articolo: (Il Taormina Film Fest arriva al cinema) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie d… - FratellidItalia : RT @ElviraAmata: Vittoria e soddisfazione! Per la prima volta, grazie a @FratellidItalia, la @Regione_Sicilia sosterrà direttamente il 'Tao… -