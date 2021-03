Tabellone Coppa Italia 2020/2021: date, turni, gare e risultati (Di sabato 27 marzo 2021) La Coppa Italia 2020/2021 ha preso il via il 23 settembre con i turni eliminatori: Tabellone, date, orari e risultati La Juventus di Andrea Pirlo, eliminando l’Inter nel Derby d’Italia, è la prima finalista della Coppa Italia 2020/2021, e ora attende il responso dell’altra semifinale fra Atalanta e Napoli per conoscere la sua avversaria nella finalissima del torneo. Martedì 8 settembre 2020, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, aveva preso forma il Tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione prevede turni ad eliminazione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Laha preso il via il 23 settembre con ieliminatori:, orari eLa Juventus di Andrea Pirlo, eliminando l’Inter nel Derby d’, è la prima finalista della, e ora attende il responso dell’altra semifinale fra Atalanta e Napoli per conoscere la sua avversaria nella finalissima del torneo. Martedì 8 settembre, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, aveva preso forma ildella. La competizione prevedead eliminazione ...

