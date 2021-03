Susanna Ceccardi interviene alla riunione di sezione | la Lega ringrazia

Advertising

ALisimberti : RT @LegaSalvini: Susanna #Ceccardi: “Il ritiro dalla convenzione di Istanbul è l’ulteriore conferma di una Turchia lontana dai valori occid… - Filomen30847137 : RT @LegaSalvini: Susanna #Ceccardi: “Il ritiro dalla convenzione di Istanbul è l’ulteriore conferma di una Turchia lontana dai valori occid… - Lega_gruppoID : RT @LegaSalvini: Susanna #Ceccardi: “Il ritiro dalla convenzione di Istanbul è l’ulteriore conferma di una Turchia lontana dai valori occid… - LegaSalvini : Susanna #Ceccardi: “Il ritiro dalla convenzione di Istanbul è l’ulteriore conferma di una Turchia lontana dai valor… - Ralfmacher : @sonia172505 Susanna Ceccardi!!! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Susanna Ceccardi

Secolo d'Italia

Il commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana "Lega per Salvini Premier" Luigi Pellegrinotti, ringrazia a nome di tutti gli iscritti, sostenitori e militanti,, europarlamentare per la Lega, per il suo gradito intervento alla riunione della sezione che si è tenuto ieri sera. Tanti i temi affrontati di carattere europeo, nazionale e regionale.Così in una nota l'europarlamentare, ed il capogruppo in regione Toscana Elisa Montemagni.I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi). Sono i dati riferi ...la priorità è istituire subito una commissione d'inchiesta regionale come chiediamo da oltre una settimana Ad intervenire ieri anche l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi che ha annunciato una ...