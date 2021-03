Superati i tre milioni e mezzo di casi. Corona virus: Italia, 571878 attualmente positivi a test (+5167 in un giorno) con 107636 decessi (380) e 2832939 guariti (18287). Totale di 3512453 casi (23839) Dati della protezione civile: effettuati 357154 tamponi (Di sabato 27 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Superati i tre milioni e mezzo di casi. Corona virus: Italia, 571878 attualmente positivi a test (+5167 in un giorno) con 107636 decessi (380) e 2832939 guariti (18287). Totale di 3512453 casi (23839) <small class="subtitle">Dati della protezione ... Leggi su noinotizie (Di sabato 27 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloi trediin un) con(380) e).di) ...

