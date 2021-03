Sul bus anche senza il biglietto tradizionale | pagamenti digitali a bordo | la novità

(Di sabato 27 marzo 2021) La ricerca all'ultimo istante delprima di salire asta per finire. L'Emilia - Romagna sarà infatti la prima Regione d'Italia in cui, per viaggiare su un bus, basterà, in tutta ...

BOLOGNA - Entro la fine del 2021 in tutti i capoluoghi di provincia della regione si potrà salire a bordo di un bus senza essersi procurati prima il biglietto: lo si potrà pagare con la carta di credito, bancomat, smartphone e smartwatch. Dopo aver investito nel rafforzamento della flotta, con risorse che garantiranno nei prossimi 5 anni l'acquisto di oltre 1.000 nuovi mezzi, non solo non ci siamo mai fermati continuando a puntare sul trasporto pubblico locale come strumento fondamentale per la mobilità sostenibile. La ricerca all'ultimo istante del biglietto prima di salire a bordo sta per finire. L'Emilia-Romagna sarà infatti la prima Regione d'Italia in cui, per viaggiare su un bus, basterà, in tutta sicurezza ...