Suez, Autorità del Canale: “Non sappiamo quando crisi finirà”. Sono ormai 321 le navi in attesa. Si spera nelle maree (Di sabato 27 marzo 2021) “Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi” creata dalla nave incagliatasi a Suez. A dichiaralo è il presidente dell’Autorità del Canale, l’ammiraglio Osama Rabie. Questa mattina Sono terminate le operazioni di dragaggio e Sono iniziate le manovre di rimorchio del portacontainer Ever Given che da martedì blocca il collegamento marittimo di 120 miglia tra Asia ed Europa da cui transita circa il 12% delle merci globali. L’Autorità ha avvertito che si tratta di una procedura complessa che prevede vari tentativi, che potrebbero anche andare a vuoto. Si spera anche nelle maree che, come spiega in un tweet la società Leth Agencies che fornisce servizi al Canale, potrebbero contribuire a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “Non possiamo determinare un calendario per la fine della” creata dalla nave incagliatasi a. A dichiaralo è il presidente dell’del, l’ammiraglio Osama Rabie. Questa mattinaterminate le operazioni di dragaggio einiziate le manovre di rimorchio del portacontainer Ever Given che da martedì blocca il collegamento marittimo di 120 miglia tra Asia ed Europa da cui transita circa il 12% delle merci globali. L’ha avvertito che si tratta di una procedura complessa che prevede vari tentativi, che potrebbero anche andare a vuoto. Siancheche, come spiega in un tweet la società Leth Agencies che fornisce servizi al, potrebbero contribuire a ...

