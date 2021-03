Su Instagram Rosa Perrotta parla di orologio biologico | i follower euforici

Leggi su 361magazine

(Di sabato 27 marzo 2021) Con spontaneità e serietà, sutorna are di donne e di una differenza con gli uomini ossia l’Suha instaurato un rapporto tale con la sua community da condividere con loro ogni aspetto della sua vita. Non solo quindi impegni e progetti professionali, ma anche vita privata. Innamoratissima di suo figlio, mostra alcuni dei momenti insieme, descrivendo cosa fa o i progressi che ha raggiunto. Con il tempo, però,ha deciso anche di dialogare con la sua community, facendo delle riflessioni in generale su alcune tematiche che le interessano e prendendo spunto anche dai feedback le arrivano. In queste ore, ...