Storie prevedibili | dialoghi improbabili Il cinema italiano | oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) Era un libro maledetto, tra noi studenti universitari circolava quasi clandestinamente. Si intitolava “Il più brutto del mondo. Il”, l’aveva pubblicato Bompiani nel 1982, ne era autore il critico Paolo Bertetto. In quel pamphlet sarcastico ai confini del linciaggio, il giovane Bertetto proponeva un ritratto polemico ma non gratuito del nostroautoriale, rimproverando ai vecchi maestri ancora in attività (Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Marco Ferreri, Bernardo Bertolucci…) di sfornare opere non più all’altezza del loro talento. All’epoca i film italiani non erano certo i più brutti del mondo, ma il libro di Bertetto si è rivelato per certi aspetti profetico. Rileggendolo, colpisce l’analisi dell’onirismo felliniano: “I sogni in romagnolo elaborati da Fellini, e autenticati da ...