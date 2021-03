Stefano De Martino fa una battuta sull’amore ad Amici. Maria De Filippi replica ironica: “Qui abbiamo già dato” (Di sabato 27 marzo 2021) Stefano De Martino è uno dei giudici di Amici, che conquista con la sua simpatia e la battuta sempre pronta. Il conduttore, durante un botta e risposta con la maestra Alessandra Celentano, scherza sulle punzecchiature che i due si lanciano e sul fatto che così nascono le storie d’amore. Maria De Filippi non si fa scappare l’occasione per dare sfoggio della sua tagliente ironia, e ricorda i trascorsi romantici di Stefano De Martino quando era concorrente ad Amici. Stefano De Martino a Celentano: “Così nascono le storie d’amore” Stefano De Martino inizia la seconda puntata di Amici con le punzecchiature ad Alessandra Celentano. La maestra di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021)Deè uno dei giudici di, che conquista con la sua simpatia e lasempre pronta. Il conduttore, durante un botta e risposta con la maestra Alessandra Celentano, scherza sulle punzecchiature che i due si lanciano e sul fatto che così nascono le storie d’amore.Denon si fa scappare l’occasione per dare sfoggio della sua tagliente ironia, e ricorda i trascorsi romantici diDequando era concorrente adDea Celentano: “Così nascono le storie d’amore”Deinizia la seconda puntata dicon le punzecchiature ad Alessandra Celentano. La maestra di ...

