Stefania Lippi | figlia dell’ex CT della Nazionale italiana Marcello Lippi | Ecco cosa fa

Leggi su kronic

(Di sabato 27 marzo 2021) Una dei due figli dello storico commissario tecnico. Ma disi occupa? Andiamo a scoprirlo insieme(Instagram)è un ex calciatore professionista, ma alla maggior parte del pubblico è noto come allenatore. È stato infatti il principale arteficespedizione vittoriosanostradi calcio in Germania nel 2006. Tutti ricordano il trionfo azzurro in quell’occasione e buona parte del merito va attribuita proprio al commissario tecnico, il quale ha dato le giuste motivazioni alla squadra, fino alla storica finale di Berlino. Nel corso ...