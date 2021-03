Stabili i contagi, 23.839 nuovi casi, 380 morti e tasso di positività a 6,7% (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Stabile il numero di nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 23.839 a fronte dei 23.987 di ieri; lieve aumento dei tamponi effettuati (357.154 oggi, 354.982 ieri) con il tasso di positività che cala al 6,7% dal 6,8% di ieri. I morti oggi sono 380 (ieri 457), con il totale da inizio pandemia che sale a 107.636. I ricoverati con sintomi sono 28.621, con un incremento di 149 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 3.635 (+7). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono stati 264, a fronte dei 288 di ieri. In isolamento domiciliare figurano 539.622 persone, 5.011 più di ieri. Gli attualmente positivi sono 571.878 (+5.167 rispetto a ieri), i dimessi/guariti 2.832.939 (+18.287). I casi totali di Covid ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Stabile il numero didi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 23.839 a fronte dei 23.987 di ieri; lieve aumento dei tamponi effettuati (357.154 oggi, 354.982 ieri) con ildi positività che cala al 6,7% dal 6,8% di ieri. Ioggi sono 380 (ieri 457), con il totale da inizio pandemia che sale a 107.636. I ricoverati con sintomi sono 28.621, con un incremento di 149 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 3.635 (+7). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono stati 264, a fronte dei 288 di ieri. In isolamento domiciliare figurano 539.622 persone, 5.011 più di ieri. Gli attualmente positivi sono 571.878 (+5.167 rispetto a ieri), i dimessi/guariti 2.832.939 (+18.287). Itotali di Covid ...

