Sputnik, De Luca compra il vaccino russo per la Campania: 'Pronti ad avanti anche da soli' (Di sabato 27 marzo 2021) Napoli, 26 marzo 2021 'Dopo settimane di confronto abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. Si tratta di un vaccino aggiuntivo, oltre a quelli trattati ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021) Napoli, 26 marzo 2021 'Dopo settimane di confronto abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il. Si tratta di unaggiuntivo, oltre a quelli trattati ...

Advertising

repubblica : Sputnik: De Luca ringrazia l'ambasciata italiana a Mosca, il premier Draghi: 'Starei attento: c'è in gioco la vita… - repubblica : Vaccino, De Luca: 'Lo Sputnik ci serve e lo abbiamo prenotato' - 2009Daria : RT @LaVeritaWeb: Il via libera è atteso entro un mese. Il premier: «Starei attento a fare contratti». Luca Zaia critico: «Prova che gestion… - Assuntacarmenc2 : RT @LaVeritaWeb: Il via libera è atteso entro un mese. Il premier: «Starei attento a fare contratti». Luca Zaia critico: «Prova che gestion… - infoitinterno : Sputnik, Bertolaso attacca De Luca: 'Non ha acquistato le dosi' -