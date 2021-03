Sportitalia: il Milan è interessato a Hysaj (Di sabato 27 marzo 2021) Il futuro di Elseid Hysaj sarà lontano da Napoli, dal momento che la società ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore che scadrà a giugno. L’albanese però potrebbe rimanere in Italia: stando a quanto riporta Sportitalia, il Milan potrebbe essere interessato a lui dal momento che Dalot tornerà al Manchester United a fine stagione e ai rossoneri servirà un vice di Theo Hernandez. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Il futuro di Elseidsarà lontano da Napoli, dal momento che la società ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore che scadrà a giugno. L’albanese però potrebbe rimanere in Italia: stando a quanto riporta, ilpotrebbe esserea lui dal momento che Dalot tornerà al Manchester United a fine stagione e ai rossoneri servirà un vice di Theo Hernandez. L'articolo ilNapolista.

