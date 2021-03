Sport: l’esperienza dei campioni per imparare a lavorare in team, incontro Fondimpresa (Di sabato 27 marzo 2021) Lo Sport, le sue regole e l’esperienza dei campioni per imparare a lavorare in team, acquisire consapevolezza e leadership, organizzazione e gestione del tempo, motivazione e mentalità vincente: tutti elementi comuni alla formazione continua da cui apprendere. E’ il tema al centro del dibattito dal titolo “Strumenti per competere. Sport e formazione continua”, organizzato da Fondimpresa, Fondo il fondo interprofessionale di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, in diretta social. L’evento, in programma martedì 30 marzo dalle 11.00 alle 12.30, trasmesso attraverso il canale youtube di Fondimpresa, vuole contribuire, attraverso la metafora Sportiva, ad alimentare il dibattito inerente la formazione professionale quale asset ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Lo, le sue regole edeiperin, acquisire consapevolezza e leadership, organizzazione e gestione del tempo, motivazione e mentalità vincente: tutti elementi comuni alla formazione continua da cui apprendere. E’ il tema al centro del dibattito dal titolo “Strumenti per competere.e formazione continua”, organizzato da, Fondo il fondo interprofessionale di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, in diretta social. L’evento, in programma martedì 30 marzo dalle 11.00 alle 12.30, trasmesso attraverso il canale youtube di, vuole contribuire, attraverso la metaforaiva, ad alimentare il dibattito inerente la formazione professionale quale asset ...

