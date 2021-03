(Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Non voglio sminuire la portata innovatrice della riforma, ma non temo di peccare se dico che è una leggea conformarsi alla realtà dei fatti, se non si fa ricorso a delle forzature che molto probabilmente porteranno sforzi e sacrifici non sostenibili a tutte le nostre componenti. Questa è la nostra preoccupazione”. A parlare è il presidente della Figc Gabriele, nel corso del suo intervento al video forum di ItaliaOggi sul tema ‘ La riforma dell’ordinamentoivo’ . L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Sport: Gravina, 'riforma inadatta, sistema non in grado di applicare norme'... - MicheDamiani : 'L'abolizione del vincolo e le nuove norme sul #lavorosportivo rischiano di minare la stabilità economica dello… - Storie_sport : Gravina fa fuori Ambrosini e promuove @BalataMauro: il presidente della @Lega_B è il nuovo capo delegazione della n… - Guido28701458 : L'appello di Gravina alla Uefa: 'L'Italia può ospitare le gare di Euro 2020 con il pubblico' - Guido28701458 : Euro 2020, la richiesta di Gravina all'Uefa -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Gravina

... soprattutto se in ballo c'è l'accesso a un Mondiale, tutta la struttura federale, a partire dal presidente, è concentrata ...La nomina è passata sotto silenzio, come evidenzia Storie diin un articolo di Michele Spiezia, ma è stata ufficializzata in occasione della gara dell'...suo posto il presidente federale...Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Non voglio sminuire la portata innovatrice della riforma, ma non temo di peccare se dico che è una legge inadatta a conformarsi alla realtà dei fatti, se non si fa ricor ...Dall’estate del 2004 a ieri. I quasi 17 anni della presidenza Lotito somigliano più ad una epopea. Fatta di battaglia, tante. Praticamente tutte vinte. Dai momenti più ...