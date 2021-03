Spider-Man: No Way Home, fine delle riprese: una foto conferma il Multiverso nel film? (Di sabato 27 marzo 2021) Le riprese di Spider-Man: No Way Home sembrerebbero giunte al termine, e una foto condivisa da un membro della crew potrebbe aver confermato la presenza del Multiverso nel film. Nuovi indizi dal set di Spider-Man: No Way Home ci porterebbero a credere che il Multiverso sarà davvero un fattore chiave nel film con Tom Holland, e che potremmo effettivamente vedere gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Le riprese della pellicola sembrerebbero infatti giunte a conclusione, e una foto condivisa su Twitter da un membro della crew che vi ha lavorato (ripostata da terzi perché il post originale è stato cancellato) mostrerebbe i gadget che sono stati ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021) Ledi-Man: No Waysembrerebbero giunte al termine, e unacondivisa da un membro della crew potrebbe averto la presenza delnel. Nuovi indizi dal set di-Man: No Wayci porterebbero a credere che ilsarà davvero un fattore chiave nelcon Tom Holland, e che potremmo effettivamente vedere gli-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ledella pellicola sembrerebbero infatti giunte a conclusione, e unacondivisa su Twitter da un membro della crew che vi ha lavorato (ripostata da terzi perché il post originale è stato cancellato) mostrerebbe i gadget che sono stati ...

