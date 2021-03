Speranza | “La campagna vaccinale è la priorità del Paese”

(Di sabato 27 marzo 2021) Coronavirus, il ministro della Salute Roberto: “Laè ladel” Il ministro della Salute Roberto, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha parlato delladi vaccinazione in Italia in occasione della sua visita ai Carabinieri del Nas di Latina. “Questa mattina a Latina ho ringraziato i Carabinieri Nas – Nucleo Tutela della Salute – che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. Laè ladel“, ha scritto il ministro della Salute Robertosulla propria pagina Facebook. RobertoLa missione ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Le parole deliranti di #Speranza in tv, il caos #vaccini e lo scandalo #Boldrini. Questo e altro nella… - notiziedalraimo : #Speranza: #campagnavaccinale #vaccinazione è priorità del Paese, siamo a 250mila vaccinazioni al giorno puntiamo a… - GeMa7799 : Matteo Salvini e Roberto Speranza, botta e risposta sulle riaperture: 'Bisogna tornare al lavoro', 'Priorità la cam… - InvictusNon : Matteo Salvini e Roberto Speranza, botta e risposta sulle riaperture: 'Bisogna tornare al lavoro', 'Priorità la cam… - CorriereQ : Speranza: campagna vaccinazioni è priorità del Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza campagna

: 'Piano vaccinale è la nostra priorità' Nel corso del suo intervento in Sicilia, il generale Figliuolo ha fatto il punto della situazione sullavaccinale nella regione guidata da ...Lavaccinale è la priorità del Paese. Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ... Lo scrive il ministro della Salute Robertosu facebook. Apa/PieLa campagna vaccinale è la priorità del Paese ... Così in un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza."Questa mattina a Latina ho ringraziato i Carabinieri Nas - Nucleo Tutela della Salute - che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. La campagna vac ...