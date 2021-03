Speranza ha firmato le nuove ordinanze: i colori delle regioni (Di sabato 27 marzo 2021) Coronavirus, il ministro Speranza firma la nuova ordinanza. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta in rosso. Lazio in arancione. ROMA – Coronavirus, il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza per le misure nazionali contro il Covid. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta da lunedì 29 fino a martedì 6 saranno in rosso. Una misura che molto probabilmente sarà allungata fino a domenica 11 subito dopo la firma del nuovo dpcm. Zona con maggiori restrizioni rinnovata anche per Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Il Lazio, invece, da martedì 30 passerà arancione. I nuovi colori Un’Italia che diventa sempre più rossa. Il passaggio di Calabria, Toscana e Valle d’Aosta, infatti, fa salire a 11 il numero delle ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Coronavirus, il ministrofirma la nuova ordinanza. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta in rosso. Lazio in arancione. ROMA – Coronavirus, il ministrohala nuova ordinanza per le misure nazionali contro il Covid. Toscana, Calabria e Valle d’Aosta da lunedì 29 fino a martedì 6 saranno in rosso. Una misura che molto probabilmente sarà allungata fino a domenica 11 subito dopo la firma del nuovo dpcm. Zona con maggiori restrizioni rinnovata anche per Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Il Lazio, invece, da martedì 30 passerà arancione. I nuoviUn’Italia che diventa sempre più rossa. Il passaggio di Calabria, Toscana e Valle d’Aosta, infatti, fa salire a 11 il numero...

Advertising

infoitinterno : Il Ministro della Salute Speranza ha firmato le nuove ordinanze, il Molise resta Arancione - Lucia39134555 : @CalosiGuido Io vorrei vedere un qualcosa di firmato che mi garantisce che la vaccinazione implica tornare tutto ap… - ReedusCanadafan : RT @messveneto: Coronavirus, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: il Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa fino al 6 aprile | I… - messveneto : Coronavirus, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: il Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa fino al 6 ap… - wesud_news : È ufficiale, la Calabria da lunedì in zona rossa: Speranza ha firmato l’ordinanza -