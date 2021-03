Speranza “campagna vaccinale è la priorità del Paese”

(Di sabato 27 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Questa mattina a Latina ho ringraziato i Carabinieri Nas – Nucleo Tutela della Salute – che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. Laè ladel. Siamo a 250 mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo”. Così in un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

