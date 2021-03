Sottil si difende | ' Si può sbagliare | non sono un bestemmiatore'

(Di sabato 27 marzo 2021) ASCOLI PICENO - " Non mi piace che venga fuori l'immagine di una persona che è solita dire bestemmie perché non lo, nella maniera più assoluta. Ho ricevuto una precisa educazione da parte dei ...

Il tecnico dell' Ascoli Andrea Sottil ha affidato la sua risposta alla multa inflitta dalla FIGC per le bestemmie (12) pronunciate nella gara con la Reggiana dello scorso 14 febbraio, ai canali ufficiali del club.