Sondaggi politici | la Lega scende | il PD sale

I Sondaggi politici di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fanno il punto sul consenso delle forze politiche rispetto a un mese fa. Se Conte e Letta hanno fatto crescere Movimento 5 Stelle e Partito Democratico la Lega di Matteo Salvini, pur rimanendo il primo partito, perde mezzo punto. Ecco cosa spiega Pagnoncelli che sottolinea come la percentuale degli astensionisti sia comunque il primo partito dei Sondaggi: Gli orientamenti di voto fanno registrare una sostanziale stabilità per i partiti di centrodestra, a fronte di un aumento di M5S e Pd. In dettaglio, la Lega si conferma al primo posto con il 22,5% (-0,5% rispettoafebbraio) delle preferenze, seguita dal Pd che si attesta al 20,3% (+1,3%) e dal M5S al 18% (+2,6%) che scavalca FdI, stabile al 17,2%, come pure stabile risulta Forza ...

LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI, CRESCE ANCORA IL CENTRODESTRA E VOLA OLTRE QUOTA 50% - fanpage : Il centrodestra vola - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - caterino_teresa : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: Draghi perde otto punti di fiducia in un mese, il M5s aggancia Meloni - gstelluti : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Pd e M5s crescono con Conte e Letta, ancora in calo il gradimento di Draghi -