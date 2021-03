Sondaggi politici elettorali oggi 27 marzo 2021: cambio di passo per il Pd di Enrico Letta. Lotta serrata tra M5S e FdI (Di sabato 27 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 27 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Con la leadership di Enrico Letta il Pd torna a crescere e riguadagna quasi mezzo punto nei Sondaggi: è quanto emerge dalla Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana, elaborata sugli ultimi Sondaggi politici. I dati evidenziano anche la Lotta serrata tra FdI e M5S, mentre al primo posto resta la Lega di Matteo Salvini, che ha 5 punti di vantaggio sui dem. Ma vediamo i dati nel dettaglio. La Supermedia Agi/Youtrend La Supermedia Agi/Youtrend è una media ponderata dei Sondaggi nazionali sulle intenzioni ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021)27– Con la leadership diil Pd torna a crescere e riguadagna quasi mezzo punto nei: è quanto emerge dalla Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana, elaborata sugli ultimi. I dati evidenziano anche latra FdI e M5S, mentre al primo posto resta la Lega di Matteo Salvini, che ha 5 punti di vantaggio sui dem. Ma vediamo i dati nel dettaglio. La Supermedia Agi/Youtrend La Supermedia Agi/Youtrend è una media ponderata deinazionali sulle intenzioni ...

fanpage : Il centrodestra vola - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi [Leggi tutti i dati] - Simo07827689 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: Draghi perde otto punti di fiducia in un mese, il M5s aggancia Meloni - maxbass82 : @eleonoraforenza La priorita è rimanere alti nei sondaggi per i politici e fare share per gli pseudogiornalisti da talk -