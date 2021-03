(Di sabato 27 marzo 2021) E’ passato ormai quasi un mese dalla fine del GF Vip e laformata daSalemi ePretelli continua ad essere più unita che mai. Nonostante questo però, ladell’ex Velino non sarebbe ancora del tutto propensa a questa sua relazione con l’influencer. Arne è stato lo stessonell’intervista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Sognavano la coppia con la Gregoraci”: Pierpaolo parla della sua famiglia, i rapporti con Giulia oggi #prelemi - cristiannioli : @Delirio897J anche i tifosi del real sognavano quella coppia, in camiseta blanca però -

... dichiara la Liberati, smorzando l'entusiasmo dei fan, che giàdi vederla con l'abito bianco. Insomma, almeno per ora, niente matrimonio per la. E voi, che idea vi siete fatti su ...In molti fuori la casadi vederli insieme una volta usciti ma la loro amicizia speciale ... E se ti proponessero invece di partecipare incon Giulia Salemi? Sono troppo geloso. Non lo ...“Sognavano la coppia con la Gregoraci”: Pierpaolo Pretelli parla della sua famiglia, i rapporti con Giulia Salemi dopo il GF Vip.La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. In barba a critiche e malelingue i due si amano alla follia e progettano un futuro insieme. C’è però ancora uno scoglio ...