Sky Cinema Harry Potter, interamente dedicato alle avventure del mago (Di sabato 27 marzo 2021) Da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) cambia nome e diventa Sky Cinema – Harry Potter. Per la prima volta su Sky Cinema, un canale interamente dedicato alle avventure del mago nato dalla penna di J.K. Rowling e... Leggi su digital-news (Di sabato 27 marzo 2021) Da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile SkyCollection (canale 303 di Sky) cambia nome e diventa Sky. Per la prima volta su Sky, un canaledelnato dalla penna di J.K. Rowling e...

Advertising

SkyTG24 : Oggi sono 65 anni da quando #AnnaMagnani vinse l’#Oscar come miglior attrice protagonista. Il primo vinto da un’int… - SkyTG24 : Nino Manfredi, 100 anni fa nasceva uno degli attori simbolo del cinema italiano - GChielli : @GiusCandela Grazie. Io per primo avevo sky tv + sky famiglia con il satellite. Per abbassare un minimo le spese (l… - massimodeninno : @Bea_Mary84 Marianna l'Italia non è pronta per questa tecnologia. E neppure Tim potrà aiutare più di tanto. Sarà un… - enearodriguez : sono triste perché ho tolto sky cinema e ci sta il canale di harry potter, mio babbo pieno ‘hai tutti i dvd, tieni… -