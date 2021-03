Sky Cinema Harry Potter da sabato 27 marzo fino all’11 aprile tutti i film della saga (Di sabato 27 marzo 2021) Sky Cinema Harry Potter il canale dedicato 24/7 con Harry Potter al numero 303. I film on demand e in streaming su Now Gli effetti dell’accordo tra Sky e Warner Bros continuano a farsi sentire. Così Sky regala una Pasqua con il maghetto più famoso del Cinema Harry Potter ai suoi abbonati con un canale 24/7 Sky Cinema Collection (al 303) dedicato a Harry Potter e i film on demand e in streaming su Now. Dopo aver imperversato sui canali Mediaset per anni tra reti in chiaro e Premium Cinema, per la prima volta Harry Potter arriva su Sky e saranno 2 settimane che manderanno in estasi i fan della ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 27 marzo 2021) Skyil canale dedicato 24/7 conal numero 303. Ion demand e in streaming su Now Gli effetti dell’accordo tra Sky e Warner Bros continuano a farsi sentire. Così Sky regala una Pasqua con il maghetto più famoso delai suoi abbonati con un canale 24/7 SkyCollection (al 303) dedicato ae ion demand e in streaming su Now. Dopo aver imperversato sui canali Mediaset per anni tra reti in chiaro e Premium, per la prima voltaarriva su Sky e saranno 2 settimane che manderanno in estasi i fan...

