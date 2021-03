Skorupski positivo al Covid. Il portiere è in isolamento nel ritiro della Polonia (Di sabato 27 marzo 2021) Brutte notizie per il Bologna dal ritiro della Polonia. Il team manager della Nazionale polacca, Jakub Kwiatkowski, ha infatti annunciato la positività del portiere di ?ukasz Skorupski: “La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR anti-coronavirus. Purtroppo, nel caso di ?ukasz Skorupski, ha dato un risultato positivo. Il portiere ha segnalato i primi sintomi durante la notte tra giovedì e venerdì e da allora è stato in isolamento”. Foto: sito ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Brutte notizie per il Bologna dal. Il team managerNazionale polacca, Jakub Kwiatkowski, ha infatti annunciato la positività deldi ?ukasz: “La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR anti-coronavirus. Purtroppo, nel caso di ?ukasz, ha dato un risultato. Ilha segnalato i primi sintomi durante la notte tra giovedì e venerdì e da allora è stato in”. Foto: sito ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

