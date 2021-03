Situazione Uber Italia: altri 23 rider ammessi come parti civili (Di sabato 27 marzo 2021) Situazione Uber Italia. Nel complesso sono 44 i rider ammessi come parti civili nell’udienza davanti al Gup di Milano, guidata dalla Dott.ssa Teresa De Pascale, che vede tra gli imputati per caporalato: la manager di Uber, Gloria Bresciani. Il tutto è nato grazie all’inchiesta milanese del pm Paolo Storari, che lo scorso maggio ha portato Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021). Nel complesso sono 44 inell’udienza davanti al Gup di Milano, guidata dalla Dott.ssa Teresa De Pascale, che vede tra gli imputati per caporalato: la manager di, Gloria Bresciani. Il tutto è nato grazie all’inchiesta milanese del pm Paolo Storari, che lo scorso maggio ha portato

