Sisma mare Adriatico | cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione di Chieti intorno alle 14,48. L'epicentro si trova nelAdriatico, a 63 chilometri da Vieste. Magnitudo 5.5. Ilè stato avvertito in Basiliacata, Puglia e in Campania....ha spiegato che in caso didi magnitudo ancor più forte ' quello che non è successo e che potrebbe avvenire è uno tsunami '. Meletti sottolinea come ogni qualvolta avviene un terremoto in...Terremoto, intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale. Nella giornata di oggi, sabato 27 marzo 2021, si sta verificando una intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Cen ...Nella giornata di oggi, sabato 27 marzo 2021, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta registrando una intensa sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale (MARE). Le scosse ... da “Ansa.it ...