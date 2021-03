Si rovescia addosso il tè | bimbo finisce al Niguarda

(Di sabato 27 marzo 2021) Un bambino di neanche un anno elitrasportato nel reparto dei grandi ustionati dell'ospedaledi Milano. È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Raffaello Sanzio, alla Roveda di Sedriano, dove ...

Il bimbo si è aggrappato e la tazza con il suo contenuto bollente gli si è rovesciata addosso procurandogli delle ustioni al torace e al collo. Un incidente che non avrebbe preoccupato più di tanto ...