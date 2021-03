Serie C, il Modena cade al fotofinish, il Bari torna alla vittoria (Di sabato 27 marzo 2021) Due le gare in Serie C delle 17.30. Due gare importanti in chiave playoff per Modena e Bari. I “canarini”, nel girone B, hanno perso 1-0 in casa della Fermana, condannati da un gol di Neglia arrivato al 93?. Un ko che vede arrestare la corsa degli emiliani alle prime posizioni, con la vetta occupata dal Padova che ora dista a 10 punti. Nel girone C, torna a vincere il Bari che batte la Paganese 2-0 al San Nicola. A segno Bianco e D’Ursi. Il Bari si riprende momentaneamente la terza posizione, scavalcando il Catanzaro e portandosi a -4 momentaneamente dall’Avellino secondo. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Due le gare inC delle 17.30. Due gare importanti in chiave playoff per. I “canarini”, nel girone B, hanno perso 1-0 in casa della Fermana, condannati da un gol di Neglia arrivato al 93?. Un ko che vede arrestare la corsa degli emiliani alle prime posizioni, con la vetta occupata dal Padova che ora dista a 10 punti. Nel girone C,a vincere ilche batte la Paganese 2-0 al San Nicola. A segno Bianco e D’Ursi. Ilsi riprende momentaneamente la terza posizione, scavalcando il Catanzaro e portandosi a -4 momentaneamente dall’Avellino secondo. Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

