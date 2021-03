Serie C | Gubbio-Matelica | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Advertising

settalese : RT @Zcfnews: Feralpisalò Calcio-Gubbio 1-0 - Zcfnews : Feralpisalò Calcio-Gubbio 1-0 - GazzettinoL : Serie C Gir B Perugia-Sudtirol Virtus Verona-Fano Triestina-Carpi Ferapisalò-Gubbio Vis Pesaro-Padova Legnago-Sambe… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Gubbio

...FeralpiSalò 50 Matelica 49 Sambenedettese 47 Cesena 45 Virtus Verona 44 Mantova 4341 Fermana 36 Carpi 34 Vis Pesaro 33 Imolese 29 Legnago Salus 28 Fano 27 Arezzo 24 Ravenna 21 RISULTATI...... quest'ultimo già compagno di squadra di Magnanelli nel, così come il preparatore atletico ...semplicità non comuni per chi ha raggiunto certi livelli e stabilmente tra i 20 capitani della...Oggi i rossoblù attendono al "Barbetti" un Matelica in grande spolvero . Il tecnico: "Partita difficile, ma vogliamo i tre punti". In palio la salvezza ..."Vogliamo interrompere la striscia positiva del Matelica pur sapendo che davanti troveremo un avversario in salute e in grande fiducia". Vincenzo Torrente, allenatore del Gubbio, vuole concedere il bi ...