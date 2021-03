Serie A 2020 2021 | il calendario della 29esima giornata | Torino-Juventus ore 18

(Di sabato 27 marzo 2021) Dopo la sosta per le Nazionali, latorna in campo per disputare la. Fischio d’inizio sabato 3 aprile, ore 12:30, a San Siro, con il Milan che cercherà di guadagnare punti per avvicinarsi alla vetta contro una Sampdoria che ha ritrovato la vittoria nella scorsacontro il(1-0). A seguire Atalanta-Udinese e Benevento-Parma alle ore 15, con gli emiliani sempre più a rischio retrocessione. Alla Sardegna Arena, sempre alle 15, il Cagliari sfiderà un Hellas Verona in grandi difficoltà (tre sconfitte nelle ultime tre partite), al Ferraris il Genoa ospiterà la Fiorentina, mentre la Lazio sfiderà lo Spezia di Italiano all’Olimpico, il Napoli incontrerà il Crotone e il Sassuolo sfiderà la Roma. Alle ore 18 si passerà sul campo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

