Seriate | donna rapinata di 30 mila euro con spray al peperoncino | due arresti- Video

webecodibergamo : Seriate, donna rapinata di 30 mila euro con spray al peperoncino , due arresti- Foto/Video -

L'Eco di Bergamo

Michele Andreucci per 'www.ilgiorno.it' parto in auto a nembro Le doglie sono iniziate all'improvviso, intorno alle 5 di ieri mattina. Ma la corsa in auto verso l'ospedale 'Bolognini' didi una coppia di 40enni, ...Sono poi sopraggiunte anche due ambulanze: il personale ha assistito lae la bambina, trasportate ancora unite dal cordone ombelicale all'ospedale Bolognini di. La mamma, di 40 anni, e ...L’hanno seguita, aspettata e rapinata dell’incasso della giornata, 30.000 euro, spruzzandole dello spray al peperoncino. Ieri, 26 marzo, i due rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri ...I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, accusate di rapina aggravata, commessa a Seriate. Il fatto risale al ...