Serena Rossi batte Bonolis: 4 milioni di spettatori per Canzone Segreta (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 26 marzo incoronano la terza puntata di Canzone Segreta, che batte Ciao Darwin. Il programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi ha totalizzato 3.977.000 telespettatori e il 17,44 per cento di share, mentre su Canale5 la replica del format di Bonolis ha ottenuto 2.719.000 telespettatori con il 14,4 per cento. Terzo posto per Rete 4 che con Quarto Grado ha registrato 1.465.000 telespettatori e il 7,47 per cento di share. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 26 marzo incoronano la terza puntata diSegreta, cheCiao Darwin. Il programma di Rai 1 condotto daha totalizzato 3.977.000 telee il 17,44 per cento di share, mentre su Canale5 la replica del format diha ottenuto 2.719.000 telecon il 14,4 per cento. Terzo posto per Rete 4 che con Quarto Grado ha registrato 1.465.000 telee il 7,47 per cento di share. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Serena Rossi batte #Bonolis: 4 milioni di spettatori per Canzone Segreta ** - SmorfiaDigitale : Amanda Lear, la gaffe sulle 'donne brutte' a Canzone Segreta: imbarazzo per Sere... - SpettacoloNews1 : Ascolti Tv: “Canzone segreta” con Serena Rossi conquista la prima serata - #AscoltiTv #CanzoneSegreta #SerenaRossi… - zazoomblog : Serena Rossi arriva lo stop inatteso in tv: il motivo - #Serena #Rossi #arriva #inatteso - TweetNotizie : Amanda Lear, la gaffe sulle 'donne brutte' a Canzone Segreta: imbarazzo per Serena Rossi -