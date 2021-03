Serbia-Portogallo, gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo: l’attaccante perde la testa [VIDEO] (Di domenica 28 marzo 2021) Le partite delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 hanno regalato tantissime emozioni, in particolar modo è stata avvincente la sfida tra Serbia e Portogallo e ha visto un gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo. Il match si è concluso sul risultato di 2-2, vantaggio ospite con la doppietta di Jota, poi la rimonta della Serbia con Mitrovic e Kostic. Al 92? si è registrata anche l’espulsione di Milenkovic. Al 94? gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo, la palla calciata da CR7 ha superato completamente la linea ma l’arbitro non convalida la rete. In questa competizione non è presente il Var e quindi il gol non è stato assegnato tra la furia di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) Le partite delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 hanno regalato tantissime emozioni, in particolar modo è stata avvincente la sfida trae ha visto un golnon. Il match si è concluso sul risultato di 2-2, vantaggio ospite con la doppietta di Jota, poi la rimonta dellacon Mitrovic e Kostic. Al 92? si è registrata anche l’espulsione di Milenkovic. Al 94? golnon, la palla calciata da CR7 ha superato completamente la linea ma l’arbitro non convalida la rete. In questa competizione non è presente il Var e quindi il gol non è statotra la furia di ...

