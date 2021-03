Scuola a Napoli: protagonismo studentesco per combattere isolamento (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDall’ambiente ai diritti della persona, dal contrasto alle diseguaglianze al femminicidio, dai corretti stili di vita alla legalità: questi alcuni dei temi affrontati nel corso della ‘Settimana del protagonismo studentesco’ promossa nel Liceo ‘E. Pascal’ di Pompei, diretto da Filomena Zamboli. L’iniziativa ha previsto attività di formazione con il coinvolgimento di esperti di enti ed associazioni territoriali, visione di film e dibattiti. “Siamo partiti dall’idea di protagonismo degli studenti e delle loro famiglie come elemento di positività specie in un contesto difficile come quello che stiamo vivendo per la pandemia – spiega Zamboli – crediamo come elemento di fondo nell’apprendimento guidato: avere dei buoni insegnanti non basta, ma è necessario avere studenti che collaborino e noi dobbiamo aiutarli in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDall’ambiente ai diritti della persona, dal contrasto alle diseguaglianze al femminicidio, dai corretti stili di vita alla legalità: questi alcuni dei temi affrontati nel corso della ‘Settimana del’ promossa nel Liceo ‘E. Pascal’ di Pompei, diretto da Filomena Zamboli. L’iniziativa ha previsto attività di formazione con il coinvolgimento di esperti di enti ed associazioni territoriali, visione di film e dibattiti. “Siamo partiti dall’idea didegli studenti e delle loro famiglie come elemento di positività specie in un contesto difficile come quello che stiamo vivendo per la pandemia – spiega Zamboli – crediamo come elemento di fondo nell’apprendimento guidato: avere dei buoni insegnanti non basta, ma è necessario avere studenti che collaborino e noi dobbiamo aiutarli in ...

