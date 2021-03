Scosse di terremoto in Adriatico: paura sulle coste italiane (Di sabato 27 marzo 2021) Sciame sismico nel mare Adriatico: paura anche in Italia per una scossa di terremoto di magnitudo ML 5.6 con epicentro a 90km dalle Isole Tremiti Forte terremoto nel mare Adriatico. Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata alle ore 14.47 ad una profondità di 5 km come riportato dall’Ingv. È seguita un’altra scossa di intensità 4.1 a pochi minuti di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 27 marzo 2021) Sciame sismico nel mareanche in Italia per una scossa didi magnitudo ML 5.6 con epicentro a 90km dalle Isole Tremiti Fortenel mare. Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata alle ore 14.47 ad una profondità di 5 km come riportato dall’Ingv. È seguita un’altra scossa di intensità 4.1 a pochi minuti di… L'articolo Corriere Nazionale.

