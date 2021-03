Scontro nel Pd, Madia: «Per il capogruppo alla Camera cooptazione mascherata». Serracchiani: «L’autonomia è da sempre la mia cifra» (Di sabato 27 marzo 2021) Debora Serracchiani non ci sta e risponde con toni fermi alle accuse di complotto da parte di Marianna Madia. «Non posso credere che Marianna intenda riferirsi a me come una persona cooptabile, e quindi dovrei supporre, non autonoma», ha dichiarato Serracchiani riferendosi alla lettera inviata da Madia ai democratici che la vedrebbero protagonista, insieme a Graziano Delrio, di sotterfugi per ottenere la poltrona di capogruppo Pd alla Camera. «No», continua Serracchiani nella lettera di risposta a Madia, «L’autonomia è stata la cifra della mia storia personale e politica, e anche quando sono stata accanto a qualcuno l’ho fatto lealmente, condividendo idee e mantenendo la libertà ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Deboranon ci sta e risponde con toni fermi alle accuse di complotto da parte di Marianna. «Non posso credere che Marianna intenda riferirsi a me come una persona cooptabile, e quindi dovrei supporre, non autonoma», ha dichiaratoriferendosilettera inviata daai democratici che la vedrebbero protagonista, insieme a Graziano Delrio, di sotterfugi per ottenere la poltrona diPd. «No», continuanella lettera di risposta a, «è stata ladella mia storia personale e politica, e anche quando sono stata accanto a qualcuno l’ho fatto lealmente, condividendo idee e mantenendo la libertà ...

